Covid, le misure in Spagna per Natale: massimo 6 persone e coprifuoco che dovrebbe scattare all’1 sia per la Vigilia che per l’ultimo dell’anno

La Spagna si prepara ad affrontare le festività natalizie con un piano preciso di contenimento contro il Covid. Il Governo di Madrid ha stilato un documento che indica tutte le misure necessarie a non ricadere nel baratro durante il prossimo mese. Per quanto riguarda le riunioni di famiglia “si raccomanda di limitare la partecipazione ai membri che appartengono allo stesso gruppo di convivenza. Nel caso in cui ci sia un membro esterno gli incontri saranno di un massimo di sei persone”.

Il nuovo protocollo sarà valido per la Vigilia di Natale, per il 25, per la notte del 31 e per il pranzo di Capodanno. I parenti che si uniscono alla celebrazione devono appartenere al nucleo della convivenza. In caso contrario, non può essere superata la cifra di sei persone, che è quella stabilita dalla maggior parte delle comunità per gli incontri sociali. Tuttavia, una famiglia di 10 persone potrà celebrare normalmente la vigilia di Natale, poiché vivono regolarmente tutti insieme.

Lo stabilisce la bozza del documento sulle Proposte di misure di sanità pubblica contro il Covid-19 per la celebrazione delle festività natalizie, predisposto dal Ministero della Salute del Governo spagnolo.

Covid, le misure in Spagna per Natale: coprifuoco all’1 anche la notte di Capodanno)

Inoltre, durante i festeggiamenti natalizi, “verrà mantenuto il coprifuoco e non sarà possibile scendere in piazza negli orari stabiliti in ogni comunità autonoma dopo la dichiarazione dello stato di allarme“. Ovviamente il 24 e 31 dicembre “l’orario verrà esteso, limitando la mobilità dall’1:00 alle 6:00“. Attualmente il coprifuoco generalizzato sul territorio nazionale è fissato per le 23.00.

Il coprifuoco all’una di notte di Capodanno è particolarmente delicato, poiché la celebrazione raggiunge il suo culmine alle 00:00. E di solito è in quel momento che iniziano i festeggiamenti del nuovo anno. Ma quest’anno si potrà appena assistere ai fuochi d’artificio per poi tornare a casa prima dell’1.

“Si raccomanda di evitare o ridurre al minimo gli incontri in ambito sociale (feste di lavoro, associazioni sportive, ecc.). Se si tengono, saranno di un massimo di sei persone e preferibilmente all’aperto“, aggiunge il documento governativo.

