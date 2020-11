Secondo fonti inglesi il Milan è prossimo a chiudere un affare che porterà a Milano un ottimo giocatore dell’Arsenal.

Il Milan vuole regalare a mister Stefano Pioli un nuovo rinforzo. I rossoneri, secondo quanto riportato da Sports Mole, hanno messo nel mirino Folarin Balogun. Il talentuoso attaccante 2001 dell’Arsenal Under 23 ha esordito in prima squadra lo scorso 29 ottobre nella sfida di Europa League contro il Dundalk FC. Da quel momento gli occhi delle big sono tutti puntati su di lui.

L’americano con cittadinanza inglese ha un contratto in scadenza con i Gunners a giugno 2021 e i rossoneri potrebbero acquisirlo a parametro zero. Il manager basco dell’Arsenal, Mikel Arteta, non vorrebbe veder andare via Folarin Balogun, ma al momento il ds non è ancora riuscito a trovare un accordo per estendere la sua permanenza all’Arsenal.

Calciomercato Milan, colpo a zero dall’Arsenal: di chi si tratta

Questa situazione sta facendo riflettere Paolo Maldini, il quale, sempre secondo fonti inglesi, vorrebbe provare a portarlo a Milano già nella sessione di calciomercato invernale.

Sull’attaccante, però, c’è da registrare una folta concorrenza considerando gli interessi di Southampton, Brighton e Brentford. Nella scorsa sessione estiva lo Sheffield si è presentato con un’offerta da 3 milioni di euro. L’Arsenal ha rifiutato perchè non voleva cederlo per somme inferiori a 15 milioni di euro. Con il contratto in scadenza i rossoneri possono fare un tentativo già a gennaio sapendo che la cifra richiesta da Arteta non può essere cosi alta.

