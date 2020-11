Meteo, anticiclone alla riscossa: bel tempo prima del nuovo maltempo

Torna a migliorare il meteo sulla penisola, con un breve rinforzo dell’anticiclone. Questa fase anticiperà un nuova fase anticiclonica.

Inizia una nuova settimana anche per il meteo, pronto a proporci delle condizioni di bel tempo rinnovato a causa di un anticiclone in continuo rafforzamento. Infatti il flusso di aria calda tornerà ad influire sul quadro meteorologico, portando una rinnovata stabilità su gran parte del territorio italiano. Quindi andiamo a vedere quanto durerà questa nuova fase di bel tempo in attesa dell’arrivo di un nuovo ciclone.

Stando alle ipotesi degli esperti meteo, il bel tempo inizierà da questo lunedì e potrebbe terminare già a partire mercoledì. In queste tre giornate avremo un quadro meteorologico in gran parte soleggiato su molte regioni d’Italia specialmente al Centro e al Nord. Infatti qui le uniche note stonate saranno alcune brinate e banchi di nebbia al mattino ed in tarda serata. Situazione differente al Sud dove si continuerà a fare i conti con una circolazione ciclonica. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà nelle prossime 24 ore.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Speranza: “Zone rosse, vaccino, lockdown: ecco come la penso”

Meteo, nuovo anticiclone sulla penisola: sole su gran parte della penisola

Nuova svolta per il meteo dopo gli ultimi giorni di temporali e piogge alluvionali, con un ritorndo dell’anticiclone sulla penisola. Infatti il fluso di aria calda invaderà il settore settentrionale e centrale. Al Sud, invece, continuerà a prevalere il residuo flusso ciclonico. Infatti le piogge continueranno a colpire l’estremo sud. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante questo lunedì sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un anticiclone ancora saldo, con bel tempo su diversi angoli del settore. Infatti già dal mattino il sole illuminerà la giornata, con solamente nebbie foschie in Val Padana. Inoltre tra Emilia Romagna e Veneto avremo ancora qualche velatura, ma non ci sarà il rischio di precipitazioni. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra gli 11 ed i 16 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo tempo asciutto, con alcune brinate che apriranno la mattina nelle valli. Inoltre durante la giornata avremo nuvolosità in aumento sulle regione Adriatiche. Mentre invece in Sardegna avremo ancora qualche pioggia che cadrà nel corso della giornata. Anche qui le temperature rimarranno stazionarie, con massime che oscilleranno dai 12 ai 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia le piogge continueranno a colpire Calabria e Sicilia nel corso della giornata. Altrove invece avremo un cielo prevalentemente nuvoloso su gran pare del settore. Inoltre durante la giornata si esauriranno le piogge sulla Sicilia, ma persisteranno durante tutto il lunedì sulla regione calabrese. Anche qui non avremo grandi variazioni di temperature, con massime dai 13 ai 18 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Coronavirus, Zaia: “Tamponi fai da te? Partita seria”

L.P.

Per altre notizie di Meteo, CLICCA QUI !