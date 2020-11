Durante la puntata del Grande Fratello Vip 5 del 23 novembre ci saranno molte sorprese. Tutte le anticipazioni.

Questa sera andrà in onda la ventunesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Durante la puntata del 23 novembre, Alfonso Signorini metterà al corrente i gieffini del prolungamento del programma fino al mese di febbraio 2021.

La notizia, anche se rivelata da Paolo Brosio e Andrea Zelletta, non aveva trovato alcun tipo di conferme. Oggi però la conduzione ne darà l’annuncio e i concorrenti sicuramente oltre che a essere sorpresi, saranno felici di prolungare la loro permanenza nella casa più spiata d’Italia.

I telespettatori saranno sicuramente curiosi di conoscere la decisione dei concorrenti. Tutti vorranno restare lì fino al termine del programma? Qualcuno forse abbandonerà anzitempo la casa per trascorrere il Natale e il Capodanno a casa sua, ma questa non è altro che una supposizione. Per avere le conferme bisognerà attendere.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 23 novembre: spunta Malgioglio

La scorsa puntata non c’è stata alcuna eliminazione, mentre oggi al televoto si sfidano Dayane Mello, Francesco Oppini, Patrizia De Blanck e Rosalinda. I telespettatori in questo momento stanno votando il loro concorrente preferito e ad avere la peggio potrebbe essere la Contessa, che, alla sua prima nomination potrebbe tornare a casa da sua figlia. A rischiare l’eliminazione è anche Dayane Mello che nella casa ha litigato con alcuni concorrenti.

Oltre a tutto ciò, la vera sorpresa di stasera sarà Cristiano Malgioglio che apparirà nello studio del Grande Fratello Vip in video collegamento. Secondo alcune indiscrezioni, il cantante potrà approdare nuovamente nella casa più spiata d’Italia.

