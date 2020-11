Argentina, costruisce una pista d’atterraggio su ordine degli alieni

In Argentina un uomo ha costruito una pista d’atterraggio su ordine degli alieni. Ha raccontato di averli incontrati nel deserto e di aver ricevuto questo incarico attraverso la telepatia.

Il deserto di Salda, che si trova nella zona di Forte Alto, è diventato famoso negli anni per i misteriosi avvistamenti Ufo riportati da molte persone. E tra queste, c’è stata una persona di nome Werner Jaisli, che afferma come la sua vita sia cambiate per sempre la notte del 24 Novembre 2008. Ai giornalisti anni fa ha raccontato infatti che quella notte mentre si trovava nel deserto intorno alla mezzanotte “all’improvviso, tutto è taciuto e l’elettricità è stata interrotta. In quel momento due oggetti luminosi avanzarono di circa 200 metri sopra il fiume Calchaquí. Erano solidi, circolari e avevano il colore del metallo brunito. Si trovavano a circa 100 metri sopra le nostre teste e proiettavano un potente fascio di luce. La cosa strana è che questa luce straordinaria non ha influenzato la nostra visione. In quel momento qualcosa cominciò a ribollire nel mio cervello: era un ordine. Mi hanno chiesto telepaticamente di costruire un porto per UFO“.

Dopo la costruzione della pista d’atterraggio, di Werner si sono perse le tracce

E l’uomo ha deciso di dargli retta e così qualche anno dopo nella città di cachi è apparsa una costruzione grande quarantotto metri con un motivo a stella. È stata realizzata da Werner utilizzando delle pietre bianche raccolte da alcune montagne lì vicino. E subito dopo di lui si sono perse le tracce, anche se alcuni anni fa era girata la voce che fosse stato arrestato per un tentativo di borseggio. Poi è arrivata una foto che lo immortala in un bar in Bolivia da un famoso fotografo francese. A questi, Werner raccontò che aveva deciso di scappare dall’Argentina a un certo punto della sua vita per via di un imprecisato sentimento di persecuzione. Ha confermato di essere stato lui a costruire questo aeroporto Ufo su loro ordine, ma che non ha più intenzione di realizzarne altri.

