PS5, oggi è il grande giorno: prezzi e dove acquistarla online

Da oggi giovedì 19 novembre la PS5 è finalmente disponibile anche in Italia. Ecco dove poterla acquistare online

Finalmente ci siamo: la PS5 è disponibile anche in Italia. La nuova console next-gen di Sony è pronta a registrare l’ennesimo record per quanto riguarda le vendite, con milioni di appassionati che da mesi aspettavano di poter mettere mano alla periferica di gioco aggiornata del colosso nipponico.

In realtà, almeno per questi primi giorni, trovarne di disponibili è un’impresa più ardua del previsto. Coloro che la hanno già preordinata la riceveranno – salvo ulteriori sorprese – nella giornata di oggi, mentre per i meno preparati l’attesa potrebbe essere più lunga. Ecco tutti i siti web online dai quali tentare la fortuna e provare ad acquistare la nuova PS5.

PS5, i siti dove poterla acquistare online

Acquistare una PS5 al day one è un’impresa decisamente ardua, soprattutto considerando i pochi pezzi rimasti disponibili in tutta Italia. Chi ha effettuato il preordine, non dovrebbe avere particolari problemi: nella giornata di oggi la riceverà direttamente a casa. Chi invece non si è preparato a modo, può comunque tentare la fortuna facendo una rapida ricerca tra i vari siti di e-commerce dedicati alla tecnologia. Andiamo a vedere quali sono i principali portali da monitorare nel corso delle prossime ore.

Euronics sta aggiornando nel corso di queste ore la propria homepage, con un banner che indica proprio la pagina dedicata alla PS5. La consegna è però garantita entro il 15 dicembre 2020, e non già dai prossimi giorni. Sarà possibile acquistare una sola unità per account. Mediaworld dà invece la possibilità di richiedere un codice prevendita, mentre per l’acquisto bisognerà aspettare l’arrivo nei magazzini di nuovi pezzi. Per quanto riguarda Trony, invece, al momento non risulta disponibile né la console con lettore ottico né quella digitale.

Infine, c’è anche Amazon che potrebbe aiutare. Il colosso di Jeff Bezos ha iniziato a rendere disponibile la pagina dedicata a Playstation 5 dalle ore 13 e, fino ad esaurimento scorte, dovrebbe rimanere online sul portale ufficiale. Ricordiamo che la versione digitale è disponibile a 399 euro, mentre quella con lettore ottico a 499 euro.

