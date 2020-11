Covid-19, Oms: “Misure funzionano, rallenta il contagio in Europa” 

Covid-19, arrivano buone notizie sul fronte europeo. Come infatti assicura l’Oms, si registra un rallentamento del contagio grazie alle misure attuate rivelatesi utili.

Dopo la tremenda impennata dei mesi scorsi, ora si intravedono i primi rallentamenti in Europa. Ad assicurarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità attraverso la figura del suo direttore generale, Hans Kluge. Secondo quanto infatti riferisce l’esperto sanitario, le misure finora attuate nell’intero continente stanno portando i primi concreti risultati.

Covid-19, rallenta il contagio in Europa

“Grazie all’impegno di tutte le parti in gioco, i nuovi casi settimanali sono diminuiti passando da oltre 2 milioni ai circa 1.8 della scorsa settimana”. Dunque piccoli ma significativi e incoraggianti passi verso un abbassamento della curva epidemiologica. “E’ un piccolo segnale – evidenzia appunto Kluge – ma è pur sempre un’indicazione”.

Ma guai a mollare proprio adesso: “Invito chiunque abbia la forza e la capacità di farlo nel continuare a illustrare lo stile di vita utile adesso per uscire da questo momento complicato”. Del resto bisogna stringere ancora i denti in vista del 2021 e del famoso vaccino. Per arrivarci, però, bisogna uscire indenni o comunque limitando i danni di questa seconda ondata innescata dalle vacanze estive e la riapertura delle frontiere.

A tal proposito continuano ad arrivare indicazioni confortanti dai prodotti ormai pronti ad essere introdotti sul mercato. Come riferito ieri dalla Pfizer, per esempio, il medicinale è stato considerato ufficialmente efficace al 95%. Una soglia altissima, considerando che per la comunità scientifica basta una garanzia del 50%. Buone notizie anche sugli effetti collaterali: oltra a un po’ di spossatezza al massimo, non si registrano serie problematiche.

