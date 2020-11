Conte, Natale si avvicina e sarà necessario viverlo in un modo diverso, per certi versi come mai prima d’ora. Con quante meno interazioni possibili.

Il Natale è sempre più vicino e la possibilità di viverlo senza Covid-19, come qualcuno sperava in estate, sono ormai azzerate. L’infezione anta nei mercati della carne di Wuhan, infatti, sta continuando a girare in tutto il mondo, infettando sempre più persone e continuando a mietere delle vittime. Tante vittime. La lotta della razza umana, per cercare di trovare una cura universale a questa malattia continua, con uno sforzo che in queste settimane sta portando a risultati importanti. Ma siamo ovviamente ancora lontani dal poter festeggiare la cura, che deve essere ancora perfezionata, sintetizzata e poi distribuita. Per questo motivo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha voluto fare un appello importante al Paese, professando calma e gesso anche in questi tempi di festa.

Conte: “Natale senza baci e abbracci, non possiamo permetterceli”

“A Natale dobbiamo già predisporci a passare le festività in modo più sobrio”, è l’appello del presidente Conte. “Veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non sono possibili. Al di là delle valutazioni scientifiche occorre buonsenso“. Di seguito il video.

