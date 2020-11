Calciomercato Juventus, Ronaldo offerto a diverse big: addio vicino per il campione portoghese che potrebbe andare via in estate. Aggiornamenti importantissimi in casa bianconera in vista della prossima stagione.

In attesa della ripresa del campionato e della sfida contro il Cagliari, in casa Juventus tiene banco la questione calciomercato e in particolare quella relativa al futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è legato ai campioni d’Italia in carica da un contratto fino al 30 giugno 2022, ma i 30 milioni di euro netti a stagione di ingaggio pesano come un macigno sulle casse della società bianconera. Proprio per questo motivo, la Juve si sta guardando intorno e non è da escludere assolutamente un addio dell’ex Real Madrid al termine della stagione in corso. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza in merito a questa vicenda.

Calciomercato Juventus, le ultime su Cristiano Ronaldo

Secondo quanto riportato proprio in queste ore da Eduardo Inda (direttore di ‘Ok Diario’) ai microfoni di ‘El Chiringuito’, il suo procuratore Jorge Mendes sarebbe in contatto continuo con alcune delle principali compagini europee per il cartellino del suo assistito. CR7 piace tantissimo a Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre il Bayern Monaco sembra al momento più defilato. L’obiettivo della Juve è quello di chiudere nel migliore dei modi la stagione e di essere protagonisti sia in Italia e in Europa. Solo successivamente si valuterà nel dettaglio il futuro di Cristiano Ronaldo. Che, in questo preciso momento, appare sempre più lontano dalla Juventus e dalla Serie A.

