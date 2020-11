Ciro Immobile vuole tornare in campo. Oggi effettuerà il sesto tampone e nelle prossime ore l’attaccante spera di essere negativo al test.

L’attaccante biancoceleste è stato coinvolto nei giorni scorsi nella bufera dei tamponi della Lazio, ma oggi Immobile spera di lasciarsi tutto alle spalle con un test che dia esito negativo.

La sua presenza in Nazionale e nella Lazio è fondamentale e Ciro Immobile spera di tornare presto in campo. L’attaccante partenopeo oggi si sottoporrà al sesto tampone rino faringeo e la speranza sua e di mister Inzaghi è che questo dia esito negativo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, colpo a zero dal Barcellona: di chi si tratta

Lazio, sesto tampone per Immobile: “Nelle prossime ore l’esito”

Mister Simone Inzaghi spera di ritrovare oltre a Lucas Leiva anche Ciro Immobile in vista della trasferta di campionato con il Crotone. Nella peggiore delle ipotesi l’attaccante potrebbe rientrare per la gara di martedì 24 novembre, quando allo stadio Olimpico la Lazio affronterà i russi dello Zenit San Pietroburgo, per la quarta giornata del gruppo F di Champions League.

A parlare del caso Immobile è stato il direttore della comunicazione biancoceleste Stefano De Martino, il quale ha sottolineato che “Ciro è dispiaciuto per questa alternanza dei tamponi”.

Sempre De Martino poi prosegue dicendo: “Mi auguro che nei prossimi controlli venga fatta chiarezza. Immobile è un giocatore fondamentale sia per la Lazio che per la Nazionale. Attendiamo notizie nelle prossime ore, sperando siano positive. Siamo sempre in contatto, aspettiamo i tempi giusti. Lui è sereno”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, caccia all’erede di Ibra: scambio alla pari con il PSG