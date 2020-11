Meteo, previsioni martedì 17 novembre: tempo instabile in Italia

Sulla penisola italiana, nella giornata di martedì 17 novembre, l’alta perturbazione cederà il passo ad una perturbazione che interesserà le aree del Nord est e Centro Sud.

Per la giornata di domani, martedì 17 novembre, è previsto un cambiamento climatico che interesserà gran parte della penisola. L’alta pressione di questi giorni cederà il passo ad una perturbazione che porterà pioggia in varie zone del del Nord est e del Centro sud.

Per quanto riguarda il Meridione sono attesi dei rovesci e da da venerdì è in arrivo il primo peggioramento climatico della stagione. È previsto freddo e neve fino in collina.

Le previsioni al Nord

Nella giornata di domani è previsto un netto miglioramento al Nord. I cieli saranno prevalentemente limpidi e sereni mentre, tra la notte e le prime ore del mattino, ci saranno banchi di nebbia in Val Padana. Sul versante alto Adriatico si rinforzeranno i venti. Le temperature saranno fresche e oscilleranno tra i 10 e i 16 gradi.

Le previsioni al Centro

Al centro le temperature saranno instabili. Sulle coste marchigiane e abruzzesi, le temperature miglioreranno nel corso della giornata. Sul versante tirrenico il cielo sarà sereno e poco nuvoloso. Le temperature rispetto al nord saranno leggermente maggiori: tra i 14 e i 18 gradi.

Le previsioni al Sud

In netto miglioramento il meteo nella regione Campania. Nelle altre regioni meridionali invece sono previsti rovesci di pioggia e forti temporali. Mari mossi e attivazione di venti moderati. Le temperature saranno in calo ma saranno le più alte delle altre zone italiane: comprese tra i 15 e i 19 gradi.

