Calciomercato Juventus, Ronaldo via: destinazione inaspettata per il fuoriclasse portoghese che sembra sempre più vicino all’addio. Continuano le grandi manovre in casa bianconera in vista della prossima stagione.

Dal Portogallo arrivano pessime notizie di mercato per la Juventus e per tutti i sostenitori bianconeri. Cristiano Ronaldo, infatti, potrebbe dire addio al club campione d’Italia in carica e tornare in Premier League: lo riferisce proprio in queste ore il quotidiano ‘Record’, secondo cui la dirigenza del Manchester United avrebbe già presentato una super offerta per il giocatore e l’affare avrebbe buonissime possibilità di riuscita. Per CR7 si tratterebbe di un clamoroso ritorno allo United, dove ha già giocato dal 2003 al 2009 collezionando in tutto 196 presenze e 84 reti.

Calciomercato Juventus, Ronaldo verso l’addio

Ronaldo piace tantissimo anche al Paris Saint-Germain, ma proprio l’inserimento dei ‘Red Devils’ rischia di stravolgere tutto visto che il portoghese è legatissimo al club di Manchester. Tra le altre cose, il maxi ingaggio del giocatore pesa tantissimo sulle casse della Juve che avrebbe dunque deciso di liberarlo al termine della stagione in corso. Juve e Manchester United vantano dei buonissimi rapporti e già in passato si sono rese protagoniste di importanti operazione di mercato. CR7, quindi, alla fine potrebbe salutare la ‘Vecchia Signora’ e volare nuovamente in Inghilterra, più precisamente al Manchester United.

