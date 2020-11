Covid nel Mondo, boom di vittime in Brasile: nuova zona a rischio in Usa

Avanza la pandemia da Covid-19 nel mondo, con il Brasile che torna ad essere una delle zone più colpite: grande aumento di vittime.

La pandemia da Covid-19 continua ad avanzare nel mondo con numeri da record in diversi paesi. Tra le nazioni più colpite nelle ultime 24 ore, troviamo il Brasile del presidente Jair Bolsonaro. Infatti il paese governato da Bolsonaro è tra quelli che ha gestito peggio la situazione di emergenza sanitaria. Dall’inizio della pandemia, infatti, il leader del paese continua a sostenere che il Coronavirus non sia altro che una semplice influenza, scoraggiando così l’uso di mascherine e del distanziamento sociale.

Ed invece ad oggi, il Brasile è il terzo paese più colpito al mondo. Infatti dall’inizio della pandemia, il paese sudamericano ha fatto registrare oltre 5,78 milioni di contagi, tra cui ben 164mila decessi. Dati allarmanti che non sembrano arrestarsi. Infatti nelle ultime 24 ore nel paese sono stati registrati 33.207 nuovi casi a cui si aggiungono 926 vittime, numerI da record.

Ma la preoccupazione è evidente non solo in Brasile, ma anche nel resto del mondo. Il paese più colpito dall’inizio della pandemia restano gli Usa, con circa 10,6 milioni di contagi ed oltre 243mila decessi. Inoltre la curva nel paese a stelle e strisce non tende a calare. Infatti rimangono costanti i nuovi contagi, con ben 163mila nuovi casi nella sola giornata di ieri, a cui si aggiungono 1.171 nuovi decessi. Così con la situazione pandemica fuori controllo, il sindaco di Chicago ha invitato la popolazione a restare a casa.

EFFECTIVE MONDAY: I'm issuing a Stay-at-Home Advisory asking all Chicagoans to only leave their homes for essential needs, including work and school. More info ➡️ https://t.co/zDpEmEUk6c. #ProtectChicago pic.twitter.com/DAjuqfuRPP

— Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) November 12, 2020