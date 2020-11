Calciomercato Juventus, Dybala in un’altra big di Serie A: che scambio tra le due squadre in vista della prossima stagione. I bianconeri continuano a lavorare per cambiare alcune pedine a disposizione dell’allenatore Andrea Pirlo.

Non vive un grandissimo momento alla Juventus e Paulo Dybala potrebbe davvero lasciare il club campione d’Italia in carica al termine di questa stagione. L’attaccante argentino, che è finito sul banco degli imputati per quanto visto negli ultimissimi minuti della gara contro la Lazio, vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa e non avrebbe alcun problema a trovare una nuova sistemazione. Attenzione anche all’Italia, dove ci sono diverse compagini pronte a fare carte false per il suo cartellino. E’ il caso, ad esempio, dell’Inter che segue da mesi l’ex Palermo: Marotta apprezza tantissimo Dybala e avrebbe in mente un piano per portarlo a Milano l’anno prossimo. Facciamo, però, maggiore chiarezza in tal senso.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Icardi è scontento, attende l’ex Juventus: il piano

Calciomercato Juventus, scambio pazzesco con l’Inter

L’affare tra Juventus e Inter per l’argentino potrebbe entrare davvero nel vivo molto presto. Secondo quanto riportato in queste ore dalla redazione di ‘Calciomercatonews.com’, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando di mettere sul piatto il cartellino di Christian Eriksen più un conguaglio economico di 50 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere il 26enne originario di Laguna Larga. Eriksen sta perdendo diverse posizioni nelle gerarchie di Antonio Conte e non avrebbe alcun problema a cambiare aria pur di dimostrare a tutti il suo grandissimo valore. Attenzione, dunque, alle prossime settimane e a questo clamoroso scambio di mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, via Ronaldo e Dybala: pronti i sostituti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan – dalla Spagna: futuro in bilico, pressing dell’Atletico Madrid