Google Play Store, 14 app gratis per qualche ora: la lista completa

Google Play Store, 14 applicazioni, giochi e temi esclusivi gratis per qualche ora. Quali sono e dove poterli scaricare

Il Google Play Store ha ormai all’interno del proprio catalogo milioni di giochi e applicazioni di ogni tipo, capaci di soddisfare qualsiasi bisogno dell’utenza media. Android ha messo a disposizione una lista praticamente infinita di software diversi, alcuni gratuiti e altri a pagamento.

Di tanto in tanto, il servizio di Big G propone una serie di promozioni e regali per tutti coloro che dispongono di un dispositivo Android. Oggi giovedì 12 novembre, ancora per qualche ora, sono disponibili una serie di giochi, applicazioni e temi totalmente gratis. Saranno disponibili ancora per poco, perciò se volete approfittare della promozione dovrete affrettarvi. Ecco tutti i dettagli dell’offerta.

Google Play Store, la lista delle app gratis

Sono ben 14 le app disponibili gratuitamente per qualche ora sul Google Play Store. Temi, giochi e software di ogni tipo regalati agli utenti di Android, solamente per oggi giovedì 12 novembre. Andiamo a vedere la lista completa di tutte le app disponibili.

Applicazioni:

4K Camera – Filmmaker Pro Camera Movie Recorder

Simpan – Note various needs

Weather Live Pro

Giochi:

The Lost Civilization

Even and Odd Premium

Hero Evolution2 : SP

Emoji Match: A sliding puzzle

[VIP] Infinity Dungeon 2- Offline Defense RPG

[VIP] WeaponWar: Offline Idle Merge Game

Hero Evolution: SP

Mistery Tiles

Temi:

Black Army Ruby – Icon Pack – Fresh dashboard

Live 3D Parallax Wallpapers Pro

Roundy Icon pack – round pixel icons

Per usufruire dell’offerta, vi basterà cercare uno di questi titoli direttamente nella barra di ricerca del Google Play Store. Il download sarà gratuito per tutti ancora per poche ore.

