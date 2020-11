Vaccino Covid, Arcuri responsabile del piano di distribuzione in Italia

Per il piano di distribuzione del vaccino anti Covid in Italia, il governo ha designato come figura quella di Domenico Arcuri

Da ormai qualche giorno, non si fa altro che parlare del vaccino anti Covid. L’azienda Pfizer ha annunciato che il suo candidato è efficace al 90% e, di tutta risposta, dalla Russia fanno sapere che il farmaco di Sputnik lo sarebbe al 92%. Mentre da Bruxelles è arrivato l’ok per l’accordo e la distribuzione di circa 300 milioni di dosi, i vari governi nazionali stanno preparando il piano di distribuzione.

Come riportato da Adnkronos, questa mattina si è tenuta un’importante riunione anche in Italia, per decidere il responsabile del piano di distribuzione su tutto il territorio. Alla fine, il premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno scelto di affidare il compito a Domenico Arcuri.

Covid, Merkel: “La seconda ondata ci terrà occupato l’inverno”

Anche il resto dell’Europa sta combattendo con tutte le sue forze questa battaglia contro il Covid. In Germania, è intervenuta poco fa la cancelliera Angela Merkel per lanciare ulteriormente l’allarme. “La seconda ondata sarà più dura della prima. Considerando che cade nella brutta stagione, ci terrà occupato tutto l’inverno” le parole riportate da SkyTG24: “Stanno arrivando notizie molto positive sul possibile vaccino, ma questo non cambierà molto la situazione nei prossimi mesi“.

Si è invece detto più ottimista il ministro all’Interno Horst Seehofer, che ha riposto fiducia per il periodo natalizio. “Speriamo che la situazione migliori dal punto di vista epidemiologico nel periodo tra Natale e l’anno nuovo” ha spiegato: “Le misure di contenimento continueranno a restare in vigore nel pieno delle loro forze, bisogna uscirne tutti insieme“.

