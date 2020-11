Autostrade per l’Italia, arrestati manager ed ex vertici: le accuse

La Guardia di Finanza ha arrestato alcuni ex vertici e attuali manager di Autostrade per l’Italia con l’accusa di attentato alla sicurezza pubblica

Sei misure cautelari eseguite dalla Guardia Di Finanza contro ex vertici e alcuni manager attuali di Autostrade per l’Italia. Le accuse sono quella di attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in forniture pubbliche. L’inchiesta, che è stata condotta e coordinata dalla Procura di Genova, è iniziata lo scorso anno durante le indagini sulla caduta del Ponte Morandi. Ai domiciliari sono finiti l’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, e Michelle Donferri Mitelli e Paolo Berti, rispettivamente ex responsabile manutenzione e direttore operativo di Autostrade per l’Italia. Gli investigatori hanno scoperto durante l’inchiesta che queste persone erano consapevoli che alcune barriere fonoassorbenti fossero difettose e rappresentassero un pericolo per la sicurezza pubblica, anche perché in un’analisi condotta era stato segnalato il rischio di cedimento in caso di forti raffiche di vento. Oltretutto, alcuni materiali utilizzati per l’ancoraggio non sono risultati conformi alle certificazioni europee, un altro particolare che gli inquirenti ritengono fosse a conoscenza delle persone indagate.

