Diletta Leotta sul letto, ma un dettaglio lascia tutti senza fiato – FOTO

Diletta Leotta sul letto, ma un dettaglio lascia tutti senza fiato. La bellissima showgirl siciliana ha condiviso lo scatto su Instagram attirando l’attenzione di tutti i fan

Per Diletta Leotta il campo lavorativo procede a gonfie vele tra l’esperienza calcistica televisiva e la trasmissione in radio. Non solo, la bellissima showgirl siciliana continua a prestare il volto ai noti marchi della moda da lei pubblicizzati, con pubblicità che sono diventate dei veri cult. Nel frattempo dal punto di vista sentimentale non si placano le voci di un suo possibile riavvicinamento con il pugile Daniele Scardina. Dopo la dichiarazione d’amore che quest’ultimo aveva confessato pubblicamente pochi mesi fa, i due hanno trascorso diversi giorni insieme a Roma. Albergo da sogno e dolci ore in compagnie per ricostruire quanto si era incrinato la scorsa estate.

Diletta Leotta sul letto, ma con le mutande da uomo in bella vista – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Con @intimissimiuomo le sorprese non finiscono mai… #intimissimiuomo #advertising Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 10 Nov 2020 alle ore 2:58 PST

Prima di pensare al cuore però Diletta non trascura il lavoro. Su Instagram è ormai diventata una star incontrastata con milioni di seguaci e post sempre molto apprezzati. Questo anche quando si tratta appunto di promuovere i suoi brand, non ultimo quello di intimo maschile più gettonato. Nella foto si vede la Leotta seduta sul letto con indosso una t-shirt bianca molto semplice e un paio di mutande da uomo. Di sicuro un modo per mettere in evidenza il modello di slip ma che non lascia in secondo piano le sue splendide forme. Moltissimi commenti sono arrivati in tal senso, ironizzando sul modello e sulle sue “abitudini“. il più bello in assoluto: “Cosa ci stai nascondendo Diletta“…

