Calciomercato Inter, si studia il grande colpo dal Barcellona: i dettagli

Calciomercato Inter, la dirigenza starebbe pensando all’erede di Ashley Young. Pronto il nome dalla Spagna: i dettagli

L’Inter non ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione, e sta già facendo discutere. La squadra allenata da Antonio Conte è stata da subito designata come principale antagonista della Juventus nella corsa allo scudetto ma, almeno per ora, nessuna delle due compagini ha ancora convinto.

Proprio per questo motivo, con la sessione invernale del calciomercato che si avvicina, la dirigenza nerazzurra starebbe già valutando eventuali rinforzi per puntare al massimo obiettivo. Oltre ai grandi colpi altisonanti, Marotta vorrebbe portare in Italia dei rincalzi in grado di fornire valide alternative al tecnico leccese. Tra i tanti ruoli da valutare, c’è quello del “sostituto” di Ashley Young.

Calciomercato Inter, Firpo dal Barcellona per sostituire Young

Al momento si tratta solamente di un’ipotesi ma, stando a quanto riferisce il Mundo Deportivo, pare che l’Inter sia pronta a fare sul serio per Junior Firpo del Barcellona. La prossima sessione di calciomercato potrebbe essere decisiva in questo senso, con Marotta e Ausilio pronti all’assalto per portare in Italia il talento classe ’96. Naturale erede di Jordi Alba, non sta trovando spazio con Koeman in panchina e ha giocato fin qui solamente mezz’ora di gioco.

Anche in virtù dei contatti passati per Lautaro Martinez, la dirigenza nerazzurra e quella blaugrana sono in costante contatto. Nonostante l’arrivo di Aleksandr Kolarov e la presenza di Ashley Young, l’esterno spagnolo non sarebbe un rinforzo sgradito ad Antonio Conte. Bisogna però capire con quale formula l’Inter potrebbe concludere la trattativa, e soprattutto a quali cifre.

