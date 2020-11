La cantante Iva Zanicchi, dopo essere risultata positiva al Covid-19, è ancora ricoverata per una polmonite bilaterale: le sue condizioni

Da ormai qualche giorno, Iva Zanicchi è ricoverata presso l’ospedale di Vimercate, in Brianza. Dopo l’annuncio della sua positività al Covid-19, poco fa la cantante ha dato un ulteriore aggiornamento delle sue condizioni tramite un video sulla sua pagina di Instagram. In seguito al contagio, le è sopraggiunta una nuova patologia: polmonite bilaterale.

La donna ha cercato di tranquillizzare subito i fan, affermando che riuscirà a riprendersi e che i medici le hanno più volte dichiarato di non essere in pericolo di vita e che ne uscirà. Proprio a tal proposito, la Zanicchi ha tenuto a ringraziare tutto il personale ospedaliero per il modo in cui la stanno curando e stanno lavorando.

Iva Zanicchi è ancora ricoverata presso l’ospedale di Vimercate, in Brianza. A seguito dell’annuncio della sua positività al Covid-19, poco fa la cantante ha riferito ai suoi fan di aver contratto una polmonite bilaterale. “Purtroppo sono finita nuovamente in ospedale, in quanto ho una polmonite bilaterale. Io continuo ad essere fiduciosa, ma sono comunque un po’ preoccupata” le sue parole su Instagram: “Quando arriva la sera vado in crisi, ma confido nel lavoro dei medici che mi stanno curando“.

Iva Zanicchi ha poi ringraziato ulteriormente tutto il personale medico, che continua a lavorare per salvare lei e tutti gli altri pazienti presenti. “Mi stanno trattando benissimo. Entrano con la tuta degli astronauti, giustamente perché devono proteggersi dal virus. Godetevi questa bella giornata di sole e state attenti” ha concluso.

