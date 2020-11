Covid-19, mamma di appena 21 anni è deceduta poche ore fa in seguito alle complicanze della malattia.

Il Covid-19 non è di certo qualcosa che bisogna sottovalutare. Lo abbiamo fatto all’inizio, quando sembrava una cosa lontana rilegata soltanto alla Cina, dove sarebbe dovuta continuare a restare, ai nostri occhi. Era impossibile che una malattia nata così tanto lontano potesse anche soltanto sfiorarci. E invece l’Italia è stato proprio il focolaio d’Europa, con il paziente zero che ha infettato tante persone e così con uno spaventoso effetto domino che ancora oggi permane e caratterizza le nostre giornate. Si diceva e qualcuno ancora sostiene che si tratti di un virus poco mortale, e per questo le persone giovani e in forma non dovrebbero temere nessuna complicazione. Eppure poche ore fa una giovanissima e sana mamma italiana, Chiara, di 21 anni, è deceduta in seguito al complicarsi del suo caso.

Covid-19, mamma di 21 anni muore: è tra le vittime più giovani

Il Covid-19 colpisce tutti e uccide anche coloro che comunemente sono ritenuti essere inattaccabili. Oggi, infatti, il Paese è stato scosso dalla notizia del decesso di una giovanissima mamma. Si chiamava Chiara, aveva 21 anni ed era la madre di una bambina di 13 mesi. La ragazza era stata ricoverata all’ospedale di Molinette in seguito a dei malori che aveva accusato, risultando poi positiva al Covid-19. Dopo venti giorni non ce l’ha fatta ed è deceduta in ospedale, tra tanti pazienti e medici che ogni giorno devono lottare contro il virus e contro l’indifferenza e il menefreghismo generale. Il Sindaco del comune di Romano Cavanese ha scritto dopo tante righe di dolore: “Questa morte ci testimonia che il virus è letale non solo per una certa fascia della popolazione”.

