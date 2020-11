Coronavirus, Pfizer annuncia: “Il nostro vaccino efficace al 90%”

L’azienda farmaceutica Pfizer ha annunciato che il proprio vaccino nel contrasto al coronavirus è “efficace al 90%”

Arrivano buone notizie dall’azienda farmaceutica Pfizer che annuncia l’efficacia al 90% del vaccino anti-Covid sviluppato con la BioNtech. L’antidoto avrebbe funzionato nella quasi totalità dei casi nel corso della fase 3 della sperimentazione effettuata su 94 soggetti. A spiegarlo è Albert Sourla, presidente della Pfizer.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, peggiorano le condizioni di Iva Zanicchi – VIDEO

Gli ottimi risultati, anche se non ancora definitivi, consentono di accelerare il passo verso una diffusione su larga scala del vaccino. La Pfizer ha rivelato di essere a buon punto per chiedere alle autorità di regolamentazione sanitaria l’autorizzazione a commerciare il prodotto prima della fine del mese di novembre.

Questo, ovviamente, se gli ultimi dati indicheranno che il vaccino è sicuro. Potrebbe dunque entrare in distribuzione per il prossimo mese anche se, a dirla tutta, le autorità di regolamentazione sanitaria statunitensi hanno affermato che servirà ancora tempo per la revisione. “Speriamo di poter andare avanti e ottenere questo vaccino per fermare il virus”, ha detto Kathrin Jansen, capo della ricerca e sviluppo dei vaccini di Pfizer, nel corso di un’intervista.

Anche l’ex presidente USA, Donald Trump, ha twittato in merito alla questione: “La Borsa va su, il vaccino arriverà presto. Report sull’efficacia al 90%. Grande notizia!”.

Breaking News: Pfizer said early data showed its vaccine was more than 90 percent effective in preventing Covid-19, pushing the company to a lead in the vaccine race. https://t.co/HThqNKKPps

— The New York Times (@nytimes) November 9, 2020