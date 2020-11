Amazon apre il Negozio di Natale: tante idee regalo e offerte in arrivo

Come ogni anno, Amazon apre ufficialmente il Negozio di Natale. Tante offerte e prodotti in esclusiva in arrivo nelle prossime settimane

Il 2020 sta giungendo al suo termine ma, prima di salutarlo definitivamente, ci sono le festività da festeggiare. Per il Natale mancano ancora diverse settimane, ma i più fanatici già stanno iniziando con i preparativi tra addobbi, regali vari e così via. A tal proposito, come ormai da protocollo, Amazon ha aperto ufficialmente il suo Negozio di Natale online.

Accessibile da questo link, offre una panoramica generale di tutti i prodotti in vendita a tema natalizio. Presenti al suo interno i vari calendari dell’avvento – tra cui Ferrero, Kinder e M&M’s –, addobbi per l’albero e per la casa, prime idee per i regali e tanto altro ancora. Dal prossimo 27 novembre, inoltre, partono i giorni del Black Friday, con tanti sconti in continuo aggiornamento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Xbox Game Pass, Disney+ incluso nell’abbonamento? L’indizio social

Amazon, aperto da oggi il Negozio di Natale: tutti i dettagli

Il Natale si avvicina a passo spedito, e Amazon non vuole certamente farsi trovare impreparato. Il colosso dell’e-commerce ha aperto ufficialmente il suo Negozio di Natale, che offre una panoramica generale di tutto ciò che si può trovare all’interno del portale a tema natalizio. In attesa dei giorni del Black Friday – che partiranno il 27 novembre – già da ora sono disponibili una serie di offerte molto convenienti e che potrebbero interessare un gran numero di utenti.

Oltre ai già citati calendari dell’avvento, decorazioni e idee per i regali, non mancano ovviamente anche i biglietti regalo e le carte per impacchettare i doni e dargli un tocco di aria natalizia in più. Per i più piccoli, inoltre, è stata aggiunta una sezione interamente dedicata ai giocattoli.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Telegram Desktop, update per Windows 10: tutte le novità