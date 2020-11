Calabria, Zuccatelli nuovo commissario sanità. Intanto è positivo

Zuccatelli Giuseppe è il nuovo commissario per la sanità in Calabria: lo ha annunciato il ministro Peppe Provenzano a margine dell’ultimo consiglio dei ministri avvenuto ieri sera. Ma il subentrante, risultato positivo, dovrà prima affrontare il Covid-19.

Giuseppe Zuccatelli è il nuovo commissario per la sanità in Calabria: lo ha annunciato Peppe Provenzano, ministro per il Sud, attraverso il proprio profilo Twitter. Il nuovo referente subentra all’uscente Saverio Cotticelli, rimosso immediatamente dal Premier Giuseppe Conte dopo alcune clamorose dichiarazioni pronunciate in diretta.

“Non sapevo che spettava a me la preparazione del piano Covid nella Regione”: sono state queste le parole che hanno indignato Palazzo Chigi, optando subito per un provvedimento immediato considerando anche la criticità organizzativa in cui è riversa la Calabria definita come zona rossa d’Italia.

Ora toccherà dunque a Zuccatelli raddrizzare una situazione già fortemente compromessa. “Nel Consigli dei Ministri abbiamo appena nominato il nuovo commissario alla sanità in Calabria. È il dott Giuseppe Zuccatelli, persona di grande competenza e capacità operativa. Avrà tutto il sostegno per l’emergenza e oltre, dando pari dignità ai cittadini, recuperando ritardi e diritti perduti”, si legge dal tweet di Provenzano.

Ma sarà una partenza a rilento per il politico calabrese. Il motivo? Il Covid-19 appunto. Il neo commissario ha infatti contratto l’infezione come confermato ai microfoni di AdnKronos: “Sono contento della nomina a commissario, naturalmente, perché il mio lavoro mi piace, ma sono frastornato dalle centinaia di messaggi e telefonate che sto ricevendo in un momento in cui sono anche stanco perché sono in quarantena, essendo risultato positivo al coronavirus, sebbene asintomatico”.

