Wanda Nara si allena, ma il reggiseno dov’è? – FOTO

Wanda Nara si allena direttamente a casa a Parigi, ma un dettaglio fa impazzire il web: dov’è il reggiseno? Nuovo scatto provocatorio da parte della show-girl argentina…

“Volere è potere”. E’ con questa frase d’impatto che Wanda Nara ha accompagnato il suo ultimo scatto bollente via social. La show-girl argentina, sempre più ambientatasi a Parigi, sebbene Mauro Icardi non se la passi proprio benissimo, ha infatti postato uno scatto durante l’allenamento casalingo tenuto quest’oggi.

Wanda Nara, allenamento senza reggiseno?

La didascalia postata ha un messaggio chiaro: anche se non ci si può allenare in palestra causa Covid-19, è pur sempre possibile lavorare duramente da casa. E soprattutto è possibile farlo anche con una famiglia, una casa e vari (tanti) figli. Insomma, non arrendetevi mai: tutto dipende solo ed esclusivamente da noi. E’ questo il messaggio che la caliente sudamericana ha voluto divulgare via Instagram.

Potrebbe interessarti anche —-> Elisabetta Canalis, posa di fuoco: gambe aperte in auto – FOTO

Ma ad attirare l’attenzione, come intuibile, è stato anche ben altro. Soprattutto altro…

la bella bionda, infatti, appare con un completo d’allenamento particolarmente sexy, di spalle con il suo lato B in mostra, e apparentemente senza reggiseno. “Dov’è?”, si chiedono tanti utenti. E probabilmente è proprio per questo che ha preferito porsi di schiena e non frontalmente. Di certo si tratta di un altro scatto dall’alta temperatura dopo gli ultimi due particolarmente provocatori, i quali anche hanno lasciato un segno fortissimo sul web…

Leggi anche —-> Wanda Nara mostra le scarpe, ma guardano tutti altrove – FOTO