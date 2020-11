Turchia, lira ai minimi storici: Erdogan licenzia governatore Banca Centrale

Crollo per la valuta monetaria della Turchia. La Lira è ai minimi storici, con Erdogan che licenzia il governatore della Banca Centrale.

Continua a crollare l’economia della Turchia, con la lira che perde ancora valore. La valuta del paese turco ha infatti toccato i minimi storici, con la Lira che ha perso il 30% del suo valore dall’inizio dell’anno. Una decrescita preoccupante, con l’economia turca che rischia di crollare anche a causa dei rapporti non idilliaci del premier Erdogan, con gli esponenti politici degli altri paesi.

Così Recep Erdogan ha deciso di correre ai ripari, sostituendo il governatore della Banca centrale, Murat Uysal, con l’ex ministro delle Finanze ossia Naci Agbal. Una scelta necessaria, visto che dall’inizio dell’anno il dollaro ha guadagnato il 43,07% sulla valuta turca. Ma la TurchiA al momento ha bisogno di risolvere soprattutto il problema dell’inflazione, in continua crescita dall’inzio dell’anno.

Turchia, la lira perde il proprio valore: cresce l’inflazione

La Lira in Turchia ha raggiunto i minimi storici a partire da ottobre e l’inflazione continua ad elevarsi. Ma nonostante ciò a ottobre, contro ogni pronostico, la Banca Centrale Turca ha mantenuto invariato al 10,25% il tasso d’interesse, aumentando altri strumenti di politica monetaria. Inoltre a ottobre l’inflazione dei prezzi al consumo è aumentata, seppur di poco, passando dall’11,75% all’11,89%.

Ma l’Economia del paese turco non è aiutata nemmeno dal rapporto di Erdogan con gli altri capi di stato. Infatti negli ultimi giorni sono state diverse gli attriti specialmente tra Turchia e Francia. Infatti Erdogan ha glissato sugli attacchi terroristici, puntando il dito contro il giornale satirico Charlie Hebdo.

In merito il premier turco ha twittato: “Condanniamo con forza la pubblicazione della rivista francese e ogni mancanza di rispetto verso fedi, valori religiosi e sacri“. Infine per Erdogan le vignette di Charlie Hebdo non fanno altro che seminare odio e inamicizia.

