Apple è una di quelle aziende che concentra sempre gran parte delle attenzioni su di sé quando accade qualcosa. In queste settimane è stato il lancio della nuovissima serie di iPhone 12, con il 12, il 12 Mini, il 12 Pro e il 12 Pro MAX. Prima invece si è parlato di Apple per le battaglie legali con Fortnite e in particolare con la casa di sviluppo del videgioco, ovvero la Epic Games Store. Oggi però si parla tanto della casa con la mela perché un gruppo importante degli azionisti che contribuiscono al marchio ha deciso di muovere causa contro la Apple stessa e il suo CEO, Tim Cook. L’Ad, infatti, avrebbe mentito agli azionisti in un momento delicato, comportando per loro delle perdite importanti.

Azionisti di Apple denunciano Tim Cook per dichiarazioni false

Tim Cook, il numero uno dell’azienda, collaboratore e ora successore di Steve Jobs, avrebbe mentito agli azionisti. Secondo quanto riporta iphoneitalia, infatti, il CEO della mela avrebbe nascosto loro un dettaglio piuttosto importante all’inizio del 2019. In un quadro sulle proiezioni annuali, infatti, sarebbe stato detto agli azionisti che Apple avrebbe ridotto il numero di dispositivi costruiti e mandati in alcuni Paesi del mondo. Una cosa assolutamente fisiologica dato che era un momento di crisi e che si stava lavorando al lancio del prossimo iPhone. Tra i Paesi in cui le vendite sarebbero però diminuite in modo importante non sarebbe stata menzionata la Cina. Parliamo di un mercato gigante, che gli azionisti presumevano sarebbe continuato ad essere inondato dagli iPhone non facendo parte del piano presentato da Tim Cook. Eppure anche in Cina le esportazioni vennero diminuite drasticamente, con perdite importanti nei guadagni dell’azienda. Ora gli azionisti si sono uniti in una class action per colpire Tim Cook e la stessa mela.

