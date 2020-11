Whatsapp, in India la funzione di pagamento: transazioni con 160 banche

Whatsapp ha ufficialmente lanciato la funzione per i pagamenti in India e punta ad essere competitor di Google: attualmente sono possibili transazioni con 160 banche

Whatsapp ha ufficialmente lanciato la funzione di pagamento per gli utenti in India dopo averlo fatto già a giugno in Brasile. L’azienda di Mark Zuckerberg ha ricevuto l’approvazione della National Payments Corporation of India per effettuare con transazioni con oltre 160 banche.

La funzione è disponibile in 10 versioni regionali indiane della piattaforma. Ora l’azienda può gradualmente allargare la base di pagamenti a partire da 20 milioni di utenti.

L’India, attualmente, è il mercato più ampio per Whatsapp con più di 400 milioni di utenti attivi e la sensazione è che ci si accaparri una buona parte di utenti su Upi.

Quest’ultimo è il metodo di pagamento digitale più utilizzato in India anche a causa della smonetizzazione indetta dal governo, il quale ha eliminato per l’86% il contante cartaceo in circolazione nel novembre del 2016.

Whatsapp, pronta la competizione con Google e Walmart

In India a dominare il mercato dei pagamenti mobili sono Google Pay e Walmart’s PhonePe che controllano ognuno quasi il 40% della quota di mercato Upi.

Erano due anni che Zuckerberg attendeva le autorizzazioni regolamentari ed ora è finalmente pronto a competere con gli altri due colossi. Nel corso del prossimo anno c’è la fiducia in merito alla possibilità che il servizio venga reso disponibile anche in Europa.

Starting today, people across India will be able to send money through WhatsApp 💸 This secure payments experience makes transferring money just as easy as sending a message. pic.twitter.com/bM1hMEB7sb — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) November 6, 2020

