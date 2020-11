Serie A, Fiorentina: Callejon positivo al coronavirus

Josè Maria Callejon positivo al coronavirus. L’ultimo caso di positività dunque appartiene alla Fiorentina.

Altra tegola in casa Viola. La Fiorentina, attraverso un comunicato ha reso nota la positività al coronavirus di José Maria Callejon. L’ex attaccante del Napoli, non sarà dunque disponibile per almeno le prossime 3 gare della Fiorentina. “ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento”.

Dunque Callejon salterà la gara contro il Parma in programma sabato 7 alle 20.45 al Tardini, partita valevole per la settima giornata di Serie A. Questa scoperta fa scattare il campanello d’allarme in casa Viola, in quanto alla vigilia della partita contro i ducali, Beppe Iachini si ritrova senza uno dei suoi uomini essenziali.

Josè Maria Callejon, in seguito alla positività al coronavirus, salterà oltre alla gara di domani sera contro il Parma, anche altre tre gare: quella con il Benevento il 22 novembre, la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese il 25 novembre e infine la partita contro il Milan in programma per il 29 novembre.

Per il tecnico Viola sorgono un bel po’ di problemi, in quanto con Callejon aveva trovato un giusto equilibrio offensivo. Infatti lo spagnolo, insieme a Ribery e Vlahovic componeva il trio offensivo della Fiorentina. In vista della gara contro i gialloblù, Iachini dovrà sostituire Callejon con uno tra Kouame e Cutrone, con il primo preferito a quest’ultimo.

