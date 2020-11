Covid, Speranza: “Senza queste misure convivenza con il virus fallirebbe”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato in Aula alla Camera in merito alle misure dell’ultimo Dpcm

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato in Aula alla Camera dell’ultimo Dpcm anti-Covid. “Non vi sono altre strade – ha sentenziato – perché la via della precauzione è obbligata per l’argine della pandemia. I numeri ogni giorno crescono sempre più e le cifre parlano da sé”. Sulle attuali misure italiane afferma che “sono in piena continuità con le misure che il governo ha tenuto fino ad ora. C’è stato sempre un filo comune ad unire tutti i provvedimenti ed è il primato della tutela delle persone”. Questo principio “evita che il Ssn venga travolto”.

Speranza: “Il virus non dev’essere terreno per scontro politico”

Speranza è stato netto e deciso sulla questione delle polemiche da parte delle opposizioni dopo l’ultimo Dpcm: “Si possono avere opinioni differenti sulle scelte che abbiamo compiuto, ma non dobbiamo capovolgere la realtà. Tutti dobbiamo andare oltre le polemiche ed affacciarci alla realtà: senza limitazioni dei movimenti e rispetto delle regole la convivenza con il virus fino al vaccino è destinata a fallire”. Poi incalza: “non può essere questo il terreno dello scontro politico. Il virus non dà tempo, se non lo contrastiamo adeguatamente dilaga. In sole 3 settimane siamo passati a 20mila contagiati, non possiamo avere incertezze ma muoverci con determinazione”.

