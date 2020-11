Belen Rodriguez è protagonista di un video che ha fatto impazzire i suoi fan. Guarda i Simpson e si spoglia.

La bellissima Belen Rodriguez ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che non è potuta passare inosservata agli occhi dei suoi fan. La sensualissima showgirl argentina, che vanta un seguito di 9,7 milioni di followers sui social, ha deciso di condividere un suo momento della giornata.

Attraverso il riflesso dello specchio, ai tanti non è sfuggito un dettaglio. In casa Rodriguez, da quanto è trapelato dal video girato da Belen, i Simpson sembra essere il cartone preferito di Santiago, il figlio avuto dall’argentina insieme a Stefano De Martino.

Belen guarda i Simpson, ma poi dà le spalle alla TV e si spoglia – VIDEO

Non solo i cartoni animati però, in quanto il centro della scena è sicuramente occupato da lei in intimo bianco. In modo sensuale, come solo lei sa fare, la bellissima Belen si specchia e fa notare ai suoi followers i dettagli del suo intimo e la bellezza del suo corpo.

Un esplosione di sensualità che ha fatto impazzire i suoi fan. Lei però, molto modesta, non si vanta della sua bellezza e al termine della registrazione saluta tutti con una linguaccia, un modo simpatico che fa notare quanto sia spiccato il suo senso dell’umorismo.

