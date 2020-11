Virginia Raggi positiva al Covid-19: “Continuerò a lavorare da casa”

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è risultata positiva al Covid-19. Dopo la positività ha affermato di continuare a lavorare da casa.

Dopo essere stato a contatto con un positivo, anche la sindaca di Roma Virginia Raggi è risultata positiva al Covid-19. Infatti la notizia è arrivata tramite un post di Facebook, in cui la sindaca ha affermato di star ben e di non aver nessun sintomo al momento. Inoltre la prima cittadina capitolina ha ricordato di continuare a lavorare da casa, accompagnata dalla stessa determinazione di sempre.

Nel pomeriggio del mercoledì la notizia si è diffusa, con la Raggi che era entrata in isolamento la scorsa settimana, dopo essere entrata in contatto con un positivo. Sottoposta al tampone, poi, è risultata positiva con la sindaca che adesso continuerà il suo auto-isolamento. Andiamo quindi a vedere il post di Virginia Raggi su Facebook attraverso il quale ha annunciato la sua positività al Coronavirus.

Virginia Raggi positiva al Covid-19: “Sto bene, lavorerò da casa”

Con un lungo post su Facebook, la prima cittadina romana ha annunciato la sua positività. Infatti Virginia Raggi ha scritto sul suo profilo: “Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre“.

Già nel pomeriggio, la sindaca aveva affermato di essersi messa in auto-isolamento dopo aver avuto contatti con un positivo. La notizia era stata lanciata con un altro post in cui la sindaca affermava di essere in contatto con un positivo al Covid-19. Ha poi continuato scrivendo: “Io non ho alcun sintomo ma, nel rispetto dei protocolli previsti, ho deciso di mettermi in auto-isolamento volontario a casa per i giorni utili a completare i controlli“.

Così anche Virginia Raggi si aggiunge alla folta lista di persone legate al mondo della politicva positiva al virus. Inoltre nella giornata di ieri è stato annunciato il nuovo Dpcm e vedremo se riuscirà a dare gli effetti sperati dopo quattordici giorni, con le zone rosse che potrebbero passare ad arancioni e viceversa.

L.P.

