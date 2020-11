Incidente fatale a Foggia, scontro fra auto: due le vittime

Un fatale incidente a Foggia, tra la Statale 16 e via Trinitapoli, si è verificato stamane intorno alle ore 8: due vittime nello scontro

Stamane, intorno alle 8, un tragico incidente si è verificato in zona Asi, a Foggia. Lungo la direttrice che taglia la zona industriale e che collega la Statale 16 a via Trinitopoli c’è stato uno scontro tra due automobili. Una Volkswagen Golf ed un suv Nissan Qashqai hanno avuto un impatto frontale. Entrambi i conducenti, soli nelle rispettive vetture, sono morti sul colpo: avevano 27 e 33 anni.

LEGGI ANCHE—> Caso Chindamo, archiviate le accuse nei confronti di Rocco Ascone

Incidente fatale a Foggia, massiccio l’intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è stato lanciato direttamente dagli automobilisti presenti in zona. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i sanitari del 118, ma è stato necessario anche l’intervento di una squadra di Vigili del Fuoco del comando provinciale di Foggia per liberare i corpi dalle lamiere delle auto. Successivamente è stata messa in sicurezza l’intera zona circostante.

Nonostante gli svariati limiti alla mobilità indetti a causa del periodo pandemico, il numero di incidente, spesso con risvolti tragici, non accenna a diminuire. I dati Istat, che stila rapporti su base regionale, vanno nella direzione di aumenti progressivi.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, i danni ai polmoni: la scoperta della ricerca