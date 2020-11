Funerali Gigi Proietti, l’ultimo saluto al Globe Theatre – FOTO

Funerali Gigi Proietti, l’ultimo saluto al Globe Theatre davanti ad allievi, amici e familiari. La diretta Tv su Rai 1 per evitare assembramenti

Roma rende omaggio al suo artista. L’ultimo saluto a Gigi Proietti, scomparso lo scorso 2 novembre all’età di 80 anni. Amici, allievi storici e familiari, gli hanno voluto dare un ultimo saluto all’interno del “suo” Globe Theatre. Purtroppo a causa delle limitazioni legate al Covid non è stato possibile consentire il bagno di folla che la sua capitale avrebbe voluto tributargli. Troppo rischiosi gli assembramenti per aprire al pubblico, ma nonostante ciò qualcuno si è prodigato in calorosi applausi al passaggio del feretro per le vie del centro. Poi l’arrivo sul palcoscenico, dove è stata posizionata la bara, avvolta in uno splendido mare di rose rosse. Rai 1 gli sta dedicando la diretta per tutta la mattina, riprendendo tutti i pensieri che i grandi amici e colleghi gli hanno voluto tributare al teatro.

Funerali Gigi Proietti, l’ultimo saluto al Globe Theatre: in diretta su Rai 1

Sul palco del Globe Thetre, per rendere omaggio a Gigi Proietti, si sono alternati i suoi allievi storici, tutti muniti di un bel pensiero e ricordo da recitare. Edoardo Leo, Paola Cortellesi, Enrico Brignano. Tutti commossi nel leggere le loro lettere, sonetti, omaggi, diffusi in diretta nazionale su Rai 1. Poi, per ultimo, Valter Veltroni ha voluto dare il proprio contributo con un ritratto di un personaggio unico nel suo genere, simbolo di una città e di un popolo, oltre che dell’arte teatrale.

Alla fine dei ricordi, un lunghissimo applauso si è levato dalla platea per salutare l’uscita “di scena” della bara. Se ne va nel giorno del suo compleanno, come Shakespeare, come hanno amato sottolineare in molti.

Alberto Angela e Giorgia Cardinaletti hanno condotto insieme a molti altri l’evento sul primo canale della Rai, seguito da moltissimi fan in tutta Italia.

