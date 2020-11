Covid-19, parla il professor Giuseppe Ippolito. Il direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani di Roma, intervenuto al CorSera, assicura che il virus ci accompagnerà anche per l’intero 2021.

Il Covid-19, a causa anche di un vaccino vicino ma non subito pronto per tutti, ci accompagnerà per l’intero 2021. La fine dell’incubo dunque non è così vicina come pensiamo, ma anzi dovremo conviverci ancora un altro anno. Lo assicura il professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani di Roma, intervenuto quest’oggi ai microfoni di Corriere della Sera.

Covid-19, Ippolito: “Ci sarà per tutto il 2021”

“Dovremo fare i conti con questa pandemia per almeno tutto il 2021″, sentenzia infatti il docente. E lo possiamo fare solo con le tecniche finora attuate: mascherina, distanziamento e massima attenzione. Si sarebbe potuto fare di più volendo – evidenzia Ippolito -, tipo evitando di andare in discoteca o a prendere l’aperitivo in estate, ma “la situazione attuale non è solo dell’Italia, è uno scenario comune. Tutta Europa è zona rossa”.

Per quanto riguarda invece la fine di questa pandemia, considerando anche la Spagnola che durò ben due anni, il referente sanitario si pronuncia così: “Anthony Fauci, il virologo americano, ha già detto che dovremo fare i conti con questa pandemia per almeno tutto il 2021 cercando di tenerla sotto controllo. Io sono d’accordo. I primi vaccini e cure più efficaci di quelle attuali, soprattutto gli anticorpi monoclonali, potrebbero essere disponibili tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo”.

Una volta trovata la soluzione, infatti, bisognerà poi produrli in scala mondiale e distribuirli a tutta la popolazione mondiale. Una missione non immediata, che necessiterà piuttosto di un piano organizzativo e logistico non sintetizzabile in poche settimane. Ecco perché, nonostante tutto, ne avremo ancora per tanti altri mesi ancora. Per quanto riguarda infine la possibilità di reinfezione: “A oggi i casi sono pochi, eppure non possiamo escludere che l’immunità acquisita dopo l’infezione possa esaurirsi dopo qualche mese”.

