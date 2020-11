WhatsApp, arriva nuovo strumento: gestirà i dati delle conversazioni

Arriva su WhatsApp un nuovo strumento, che servirà a gestire i dati delle conversazioni: andiamo a scoprire i dettagli dell’aggiornamento.

Continua a migliorarsi l’app di messaggistica più usata al mondo. Infatti WhatsApp, con l’ultimo aggiornamento, farà esordire sul mercato un nuovo strumento per gestire i dati della conservazione. L’annuncio è arrivato proprio tramite il profilo Twitter ufficiale, con l’aggiornamento che già è presente nella versione beta dell’app.

Infatti l’azienda ha comunicato di aver aggiornato il tool per gestione dell’archiviazione. Gli utenti così saranno facilitati nel trovare ed eliminare tutti quei file che occupano spazio sul proprio smartphone. Secondo il colosso della telecomunicazione, già dalla prossima settimana lo strumento sarà disponibile per gli utenti di tutto il mondo. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio a cosa servirà il nuovo strumento.

We’ve made it easy to review, bulk delete items and free up space. This new storage management tool can be found in Settings > Storage and Data > Manage Storage. pic.twitter.com/eIMFZ1Oyzr

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) November 3, 2020