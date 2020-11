A Napoli un ragazzo di 19enne è stato accoltellato durante la notte. È morto poco dopo essere arrivato in ospedale.

In provincia di Napoli, un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato. Il delitto è avvenuto nella tarda serata di martedì mentre il giovane si trovava in compagnia di un suo amico. D quanto si apprende, i due ragazzi sono stati avvicinati da tre persone che li avrebbero in seguito aggrediti. Per il diciannovenne non c’è stato purtroppo nulla da fare. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, ma è deceduto poco dopo. Il suo amico invece ha riportato soltanto delle ferite lievi. Tutta da ricostruire la dinamica di questo efferato crimine. Sul luogo si sono immediatamente recate le forze dell’ordine che stanno ancora indagando sull’accaduto.

