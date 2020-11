Elezioni USA 2020, risultato definitivo non prima di venerdì: saranno decisivi gli “Swing States” come Arizona e Georgia

Una lotta sul filo di lana tra Donald Trump e Joe Biden. Repubblicani e democratici si stanno alternando nei vari Stati con grande equilibrio, controvertendo i pronostici della vigilia che davano i “blu” largamente avanti nel punteggio. In questo momento, Biden guida 238 a 213 su Trump, ma ad essere decisivi saranno i cosiddetti “Swing States”, ovvero i territori incerti fin dall’inizio della campagna elettorale. Per ottenere i risultati definitivi di quest’ultimi bisognerà attendere ancora giorni. Arizona e Georgia sono l’ago della bilancia e definiranno chi sarà il 46simo presidente degli USA. Ad essere molto importanti sono anche gli Stati del Midwest, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania. Come detto la “marea blu” di voti non si è verificata, soprattutto non intaccando le roccaforti rosse come la Florida e il Texas, mantenute saldamente da Trump.

Elezioni USA 2020, risultato definitivo non prima di venerdì: la situazione

In questo momento ci sono da aggiudicare ancora 101 voti elettorali negli Stati più incerti. La vittoria la ottiene chi raggiunge quota 270 e la battaglia sembra piuttosto serrata. Ciò che è certo, anche prima della fine dello spoglio dei seggi, è che l’America esce profondamente divisa da questa tornata elettorale. Una spaccatura quasi a metà che testimonia la grossa indecisione, alimentata anche dalla pandemia di coronavirus. Molti sondaggisti scommettevano su una vittoria comoda dell’attuale presidente repubblicano qualora la crisi sanitaria non si fosse verificata.

La lotta più aperta è in Arizona, dove vengono assegnati 11 grandi elettori, e in Georgia, dove ne vengono assegnati 16. Stesso numero anche in Michigan, mentre il Wisconsin e la Pennsylvania ne aggiudicano 10 e 20 rispettivamente.

Proprio quest’ultimo territorio, determinante per la vittoria finale, non terminerà la conta dei voti prima di venerdì. Questo perchè ci sono 3 milioni di preferenze inviate via posta. Come riporta il Philadelphia Enquirer, il tutto sarà completato nei prossimi due giorni. Ciò significa che visto il sostanziale equilibrio il risultato definitivo potrebbe arrivare solo fra 48 ore.

