Covid e terrorismo, Di Maio: “Fermare gli sbarchi, è emergenza nazionale” 

Covid e terrorismo: parla il ministro Luigi Di Maio intervistato dal Corriere della Sera. Il politico, considerando la seconda ondata e i nuovi atti terroristici in Europa, chiede la chiusura dei porti.

Fermare gli sbarchi, sia per la questione Covid che per quanto di sconcertante è avvenuto in queste ore prima in Franci e poi a Vienna. E’ questa la proposta di Luigi Di Maio, ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, intervenuto quest’oggi ai microfoni del Corriere della Sera. Del resto, per quanto riguarda il primo a Lione, l’autore è stato uno straniero irregolare giunto in Europa proprio da Lampedusa.

Ma differenza di altri fronti e personaggi, Di Maio non intende speculare brutalmente sull’accaduto. Ne fa piuttosto una riflessione specifica ed equilibrata, volta a sottolineare una problematica che sussiste ormai da anni e che aumenta soprattutto in questo periodo di pandemia. Se poi ora ci si aggiunge anche l’estremismo e il fanatismo, la situazione non può altro che precipitare.

Covid e terrorismo, parla il ministro Di Maio

Intanto, quando gli si chiede il motivo per cui l’Italia è sempre stata risparmiata da atti terroristici, la risposta è la seguente: “I nostri apparati di intelligence sono tra i migliori al mondo, gli anni 70 hanno contribuito a formare una classe di dirigenti preparati e qualificati a ogni evenienza. Quindi questo è un dato, sì, ma a questo si aggiungono variabili geopolitiche, interessi specifici anche di profilo economico, la necessità di cellule terroristiche organizzate o di lupi solitari di mostrarsi al mondo e autopromuoversi con l’obiettivo di raccogliere consenso tra le comunità più fragili”.

Secondo il politico del M5S, c’è alla base un grosso errore a tal proposito: ovvero il messaggio che giunge dal Bel Paese alla comunità internazionale. “L’ho detto in più occasioni: si è diffusa l’idea che sia facile sbarcare in Italia e questo messaggio va contrastato con una risposta europea, altrimenti rischiamo di implodere nella situazione di emergenza in cui già ci troviamo”.

Di Maio: “Stop agli sbarchi adesso”

Tuttavia – evidenzia Di Maio – è sbagliato accostare a prescindere un richiedente asilo da a un terrorista. Non tutti coloro che giungono dal Mediterraneo hanno intenzioni ostili, ma anzi molti fuggono dalla morte e la sfidano a mare aperto sperando in una vita migliore. Lo faremmo tutti se fossimo disperati. “Vanno separati i diritti dalla minaccia”, evidenzia. Tuttavia: “L’Italia è stata aiutata troppo poco nell’emergenza sbarchi, Lampedusa è la frontiera di tutti e 27 gli Stati membri”.

Pertanto, almeno in questo periodo, non resta altro che rintanarsi e limitare gli approdi. Anche perché Di Maio, al netto di tutto, non nasconde la sua preoccupazione: “Nelle ultime 48 ore sono sbarcati 1.700 migranti. Già siamo in forte sofferenza per la pandemia, non possiamo permettercene un’altra. Ogni Stato democratico si fonda sulla difesa dei propri confini e qui siamo arrivati al paradosso che parlarne suscita polemiche di natura politica. È assurdo. Ma come si può riuscire a gestire l’arrivo di quasi 1.700 migranti in 48 ore con il Covid sulla testa? È chiaro che bisogna cambiare postura”.

