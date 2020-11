Meteo, anticiclone agli sgoccioli: torneranno anche le piogge

Secondo le previsioni meteo, ben presto, l’anticiclone abbandoinerà la penisola. In questa settimana torneranno anche le piogge: ecco quando.

Questa settimana sarà di grandi cambiamenti meteo, con l’anticiclone pronto ad abbandonare la nostra penisola dopo giorni dal clima mite. Infatti nei prossimi giorni, sulla nostra penisola dovrebbero tornare anche le piogge, accompagnate da un clima più rigido. Nonostante i cambiamenti, però, anche questo lunedì si aprirà con l’alta pressione che accompagnerà tutta la giornata.

Proprio il flusso di aria calda riuscirà a resistere anche durante il martedì, per poi cedere durante la giornta di mercoledì dove le piogge scenderanno dal nord e torneranno a bagnare la penisola. Avremo infatti diversi temporali dapprima in Liguria, e poi con l’evolversi delle giornate scenderanno fino in Toscana. Il Sud Italia continuerà a godere dell’anticiclone, con un clima mite su gran parte delle regioni. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nei cieli italiani in questo lunedì.

Meteo, l’anticiclone mostra segnali di cedimento: tornano le piogge

Come abbiamo ampiamente anticipato, questa sarà una giornata di grandi cambiamenti, con l’anticiclone pronto ad abbandonare la penisola per far tornare piogge e precipitazioni. Maltempo che inizierà a tartassare la penisola già da oggi, dove le piogge dovrebbero bagnare alcune regioni. Andiamo quindi a scoprire cosa accadrà sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia, avremo al mattino ancora nubi basse e fitte nebbie sulla Val Padana e sulla Liguria. Proprio sulla regione ligure inizieranno a cadere le prime piogge, mentre invece avremo grande variabilità su Alpi e pedemontane. Le temperature rimarranno ancora una volta stabili, con massime che oscilleranno dai 15 ai 20 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia verranno replicate le condizioni meteo di Valpadana e Liguria. Infatti anche qui al mattino avremo delle nebbie che caratterizzeranno le prime ore del giorno. Mentre invece con l’evolversi della giornata, lievi piogge colpiranno la Toscana e resisteranno fino al termine della giornata. Le temperature anche qui saranno stabili, con massime tra i 17 e 22 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo tempo stabile, salvo qualche velatura sulle regioni tirreniche. Infatti qui l’anticiclone riuscirà a resistere, allontanando piogge e maltempo. La giornata infatti sarà soleggiata e con qualche nuvola che farà da contorno in cielo. Nonostante la resistenza del flusso di aria calda, però, anche qui in settimana arriveranno le piogge. Le temperature rimarranno stabili, con massime dai 18 ai 23 gradi.

L.P.

