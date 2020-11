Il Ministero della Salute, Roberto Speranza, ha parlato del nuovo DPCM e dell’ulteriore stretta sulla movida.

Nella giornata di ieri i nuovi positivi hanno sfiorato il muro dei 32 mila casi. Questo numero esoso ha portato a una riflessione il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale ha spiegato che in Italia “la situazione è molto grave”. In Europa il nostro Paese è uno dei pochi che registra numeri inferiori agli altri, ma questo non significa che il momento che stiamo vivendo ci permetta di stare tranquilli.

Gli ospedali sono affollati e il Ministro della Salute è alquanto preoccupato: se la curva epidemica dovesse continuare a crescere le strutture sanitarie rischierebbero il collasso. Al momento, però “le terapie intensive non sono il problema fondamentale di questi giorni. Per qualche settimana i casi saranno ancora abbastanza gestibili”, tranquillizza Speranza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Nuovo Dpcm, dalle zone rosse a nuove chiusure: cosa cambierà

Coronavirus, Speranza: ” Serve un’ulteriore stretta. Troppa gente in giro”

Al momento le terapie intensive non sembrano essere così affollate da creare allarmismo, ma il vero nemico della seconda ondata dal quale l’Italia è stata esposta è il tempo. I nuovi positivi con il passare dei giorni aumentano anziché diminuire e così, il Premier Giuseppe Conte sta preparando un nuovo DPCM che porterà alcune regioni verso un nuovo lockdown.

“Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore perché c’è troppa gente in giro e bisogna fare in modo che le persone restino il più possibile in casa”, afferma il ministro.

La decisione di un’ulteriore stretta sembra essere l’unica soluzione per poter rallentare e, in qualche modo annullare, la circolazione del coronavirus. Il nuovo lockdown non sarà come il primo, ma lascerà maggiore libertà ai cittadini. Potranno uscire di casa rispettando le limitazioni orarie del DPCM.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Mascherine Tricolori in piazza a Roma: scontri con la polizia