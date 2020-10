Yahoo lancia uno smartphone, la nota piattaforma web ha deciso di gettarsi nel settore dei terminali hardware. Ecco il dispositivo.

Yahoo è una piattaforma web che da decenni aiuta tantissime persone con Answer. Parliamo infatti di un portale in cui tante persone, ancora prima di Facebook, Twitter e Instagram, utilizzavano per chieder consigli e informazioni. Dalle recensioni dell’ultimo film uscito al modo migliore per fare i compiti, Yahoo Answer è stata l’anima della piattaforma per tanto tempo. Ricordiamo però che l’azienda per prima cosa si è contraddistinta per un buon browser, che sempre più spesso è stato reso compatibile e disponibile con nuovi dispositivi. Con il successo che di certo non manca e con la voglia di tentare nuove imprese, Yahoo ha annunciato il suo nuovo smartphone, un economico, definito Yahoo Mobile Zte Blade A3Y.

Yahoo lancia uno smartphone economico di appena 50 euro

Il cellulare in questione costerà appena 50 euro e non è stato prodotto da Yahoo, che ci mette solo il nome e ovviamente anche l’idea e i materiali. Ad occuparsi della parte più fisica è il colossi cinese ZTE che da anni è tra i più richiesti per la creazione di terminali. Lo smartphone avrà uno schermo da 5,45 pollici e appena due fotocamere, una posteriore e una frontale. A farlo girare un Mediatek, con 2 GB di Ram e 32 GB di memoria. La batteria è di 2660mAh ed è rimovibile. Parliamo quindi di uno smartphone senza dubbio incredibilmente economico, ma che può rispondere a tante necessità. Ad esempio come regalo per un bambino, come primo smartphone, per essere certi che faccia cadere e che maltratti qualcosa di economico e non certo un top di gamma da oltre 500 euro.

