Coronavirus, Di Maio: “Il prossimo Dpcm sarà più restrittivo”

Alla festa del quotidiano Il Foglio, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato che il prossimo Dpcm anti-Covid sarà ancora più restrittivo

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha parlato a margine della festa del quotidiano Il Foglio. Il politico ha pre-annunciato che sono in corso “riunioni incessanti per il prossimo Dpcm che sarà più restrittivo di questo”. Poi ha sottolineato: “Sono ore di riflessione europea con Belgio e Francia che hanno dichiarato un lockdown. Rispetto a questa curva l’Italia non è nella parte alta dei contagi: non dobbiamo stare tranquilli ma dobbiamo capire se anticipare mosse per evitare che la curva peggiori”

I numeri in Italia crescono sempre di più, ma per Di Maio, nonostante siano preoccupanti “ci sono Paesi che in Europa stanno peggio ma non questo aspetto non può funzionare da consolazione. Avevamo previsto la seconda ondata e investito su sanità e scuola per affrontarla”.

Covid, Di Maio sulla questione scuola

Luigi Di Maio è intervenuto anche in merito al tema scuola, con la didattica a distanza che è tornata a farla da padrone a seguito del nuovo aumento della curva epidemiologica. “Sicuro che si troverà una sintesi nelle prossime ore ma intanto serve massimo coordinamento tra regioni e Stato centrale. Si sta provando a tenere le scuole aperte il più possibile dove c’è una curva minore dei contagi. Io ricordo a tutti che in Francia è stato dichiarato un lockdown con le scuole che, però, resteranno aperte. Si crea un perimetro per cui industria, fabbriche e scuole diventano il bene essenziale da tenere aperto”.

Sul lavoro degli altri esponenti del governo ha ammesso: “Tutto si può fare meglio, sicuramente si può fare di più sulle file ai drive in, sui trasporti, senza però fare il tiro al bersaglio sui ministri”. La chiosa sul comportamento dei cittadini: “Gli italiani sono stati un modello di comportamento, di responsabilità”.

