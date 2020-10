Zuckerberg contro Apple: “iOS 14 distruggerà le piccole aziende!”

Zuckerberg ha dichiarato guerra ad Apple e al suo nuovo sistema operativo iOS 14. Il motivo è importante per l’economia mondiale.

iOS 14 è l’ultimo sistema operativo creato dall’azienda con la mela per il lancio di iPhone 12. Parliamo di un nuovo sistema operativo che aggiunge tante funzioni e una grafica rinnovata all’ecosistema proprietario dell’azienda americana. Dopo qualche piccolo inciampo iniziale e dei bug che non hanno resto proprio tutti felici, ora il nuovo iOS 14 è perfettamente funzionante e può essere osservato nel suo complesso. Proprio in seguito ad una fase di studio e di riflessione, il numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg ha dichiarato guerra ad Apple. Il noto milionario, infatti, non è d’accordo con le politiche e con le funzioni del nuovo sistema operativo, che a sua detta non farà altro che danneggiare l’economia, che già si regge appena in piedi.

Zuckerberg contro Apple: “iOS 14 distruggerà le piccole e medie aziende!”

Mark Zuckerberg ha attaccato Apple e il suo nuovissimo iOS 14. Con questo nuovo sistema operativo creato da Cupertino, infatti, tutte le singole applicazioni dovranno richiedere l’autorizzazione espressa degli utenti per creare pubblicità mirate e personalizzate. Si parla di un’ulteriore tutela della privacy pensata da Apple, dato che in questo momento tantissime persone tengono a cuore proprio il loro anonimato e il fatto di non essere trattati come oggetti. Apple stava anche per lanciare questa nuova regola nel suo software proprietario, ma ha deciso di rimandare tutto all’inizio del 2021 per essere certi di come muoversi. Per il numero uno di Facebook questa mossa colpirà soprattutto le piccole imprese: “Le novità previste da Apple limiteranno la capacità di queste imprese di raggiungere i clienti”.

