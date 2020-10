Usa, seconda notte di scontri a Philadelphia: altro afroamericano ucciso

Altra notte di scontri negli Usa, a Philadelphia, dove un altro afroamericano è stato ucciso. L’uomo soffriva di disturbi bipolari.

Cresce la tensione negli Usa, dove un’altra notte di scontri ha caratterizzato la serata di Philadelphia. A scatenare l’ira della comunità della Pennsylvania sarebbe stato l’ennesimo episodio di police brutality. Infatti la polizia avrebbe ucciso un altro afroamericano, il suo nome è Walter Wallace, ragazzo di 27 anni che soffriva di un disturbo bipolare.

Anche qui la violenza della polizia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con il popolo di Philadelphia che è sceso in strada per protestare. Ben presto, dal corteo si sono sganciati alcuni rivoltosi che hanno saccheggiato diverse attività commerciali nella zona di Castor e Aramingo, consigliando ai cittadini di “evitare l’area“. Il corteo era corposo, con oltre mille partecipanti, ma ben èresto è sfociato in violenza.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid Germania, arrivano nuove restrizioni: le decisioni della Merkel

Usa, altra serata di scontri a Philadelphia: tensione prima delle elezioni

Per placare le proteste e la violenza tra le strade di Philadelphia, il governatore Tom Wolf ha deciso per il dispiegamento di diverse centinaia di uomini della Guardia Nazionale. Il motivo dell’impego della Guardia Nazionale è stato spiegato dallo stesso Wolf, affermando di voler proteggere la sicurezza di coloro che manifestavano pacificamente.

Altra serata delicata per gli Usa, con l’elezioni che sono sempre più vicine. Infatti il 3 novembre si andrà alle urne, dove ci sarà una storica sfida tra Donald Trump e Joe Biden. Al momento il candidato democratico è avanti in tutti i sondaggi, ed è riuscito a battere Trump in ogni dibattito. Ma in caso di un clamoroso ribaltone, resterà da vedere come accoglierà il popolo americano un secondo mandato di Donald Trump.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Nuovo lockdown in Francia: domani l’annuncio di Macron

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !