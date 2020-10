Napoli, crolla ex fabbrica occupata dai clochard: si scava sotto le macerie 

Crolla ex fabbrica nel napoletano: era una struttura abbandonata da circa 20 anni e occupata dai clochard. Ora si scava sotto le macerie alla ricerca di eventuali dispersi, feriti e vittime.

Choc nel napoletano: è parzialmente crollata un ex fabbrica abbandonata, luogo da anni occupata da clochard alla ricerca di un riparo. La tragedia è avvenuta nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella zona est della città partenopea, e ora si scava nelle macere alla ricerca di eventuali vittime o feriti.

Crolla ex fabbrica nel napoletano: ora si scava

Secondo quanto raccolto, si tratterebbe di una struttura abbandonata da circa venti anni e mai più utilizzata. Sul posto, ovviamente, sono subito giunti i vigili del fuoco affiancati dalle squadre Usar e dall’unità cinofila in presenza anche dei Carabinieri e di diverse ambulanze. Al momento, da un primissimo controllo, non risulterebbero vittime.

La zona è stata messa in sicurezza dalla polizia municipale, ma la strada non è stata chiusa data la posizione isolata della palazzina in questione. Da quel che si apprende, non ci sarebbe stato nessun effetto scatenante per il crollo.

