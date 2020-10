Covid nel mondo, in Usa 500mila casi in una settimana: la situazione

Continua la pandemia da Covid-19 nel mondo, con gli Usa che registrano 500mila casi in una settimana, mentre Cuba sperimenta nuovo vaccino.

Continua a dilagare la pandemia da Covid-19 nel mondo. Infatti solamente nell’ultima settimana gli Usa hanno fatto registrare ben 500mila nuovi casi in una settimana. Una media giornaliera pazzesca, da oltre 71mila nuovi contagi al giorno, con il problema che sembra essere passato in secondo piano a causa delle elezioni nel paese americano.

Nonostante l’importantissimo periodo elettorale, sono diverse le zone che hanno adottato nuove misure restrittive per fermare la pandemia. Infatti a Newark, New Jersey, è è scattato il coprifuoco, mentre a El Paso in Texas è scattato un lockdown di due settimane. A Chicago, New York e Washington è stop al servizio all’interno dei ristoranti.

Ma la situazione continua a peggiorare anche in paesi come Messico e Canada. Infatti nel paese del centro-america sono stati raggiunti i 901.268 casi da Covid-19, con quasi 90mila decessi dall’inizio della pandemia (89.814). Nelle ultime 24 ore il paese messicano ha fatto registrare 5.942 nuovi contagi e 643 decessi, dati riportati dal Ministero della Salute del Paese. Come detto la situazione risulta preoccupante anche in Canada, in piena seconda ondata, e dove sono stati superati i 10mila decessi. Ad oggi nel paese i casi da Coronavirus sono ben 222.670, con un incremento di 2.674 casi nelle ultime 24 ore.

Covid nel mondo, in Cuba si sperimenta nuovo vaccino: Argentina oltre 14mila contagi in 24 ore

Nelle ultime 24 ore la situazione è sembrata peggiorare anche in Argentina. Infatti nel paese sudamericano sono ben 14mila i casi registrati nella sola giornta di martedì, mentre il numero di casi in totale nel paese è di ben 1.116.609. Aumentano anche i decessi nel paese argentino, con un incremento di 430 unità per un totale di 29.730 vittime.

La svolta contro la pandemia potrebbe arrivare da Cuba. Infatti Centro di controllo statale dei farmaci, materiali e dispositivi medici (Cecmed) del paese cubano ha dato il nulla osta all’Istituto cubano Finlay, per la Fase 1 di sperimentazione del vaccino “Soberana 02” contro il Covid-19. A riferirlo al mondo intero è l’agenzia Prensa latina. Questo è il secondo vaccino sperimentato dal paese cubano, che al momento ha il farmaco “Soberana 01” che dovrebbe terminare i test clinici nei primi mesi del 2021.

