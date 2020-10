Facebook Gaming, il servizio cloud sbarca su Android: tutte le novità

Ora è ufficiale: Facebook Gaming sbarcherà negli Usa, al momento solo su Android. Il servizio di cloud gaming è già disponibile in beta

Facebook si allarga ancora, e si prepara a sbarcare nel mondo del gaming. Il social network per eccellenza ha deciso di lanciare un nuovo progetto dedicato a tutti gli amanti dei videogiochi, fruibili direttamente dall’app e (al momento) in esclusiva per gli utenti di Android.

Disponibile già da ora in versione beta per alcuni Stati degli Usa, nelle prossime settimane dovrebbe essere rilasciato ufficialmente per tutti. Tante le novità che questo nuovo servizio promette di portare, come spiegato dal VP of Play Jason Rubin. “I giochi in streaming cloud saranno riproducibili così come già ora si fa su Facebook, sia dalla scheda Giochi che dal feed di notizie” le parole dell’esperto: “Non saranno inoltre necessari hardware o controller speciali, ma sarà tutto accessibile a chiunque“.

Facebook Gaming arriva su Android, e iOS? La risposta

La notizia sta già facendo il giro del mondo. Facebook Gaming è già disponibile in versione beta e, nelle prossime settimane, arriverà in tutto il mondo. Il social network allarga ancora il bagaglio di funzionalità a propria disposizione, permettendo agli utenti di giocare a titoli come Asphalt 9, PGA Tour Golf e WWE Supercar. Come specificato dal colosso di Zuckerberg, però, il cloud gaming è al momento disponibile solo su Android.

Arriverà anche su iOS? La risposta l’ha data direttamente il social network tramite il suo blog ufficiale. “Al momento non sappiamo se ci sarà un lancio su App Store, ovviamente la possibilità non è da escludere a priori” si legge sul sito: “Ci sono diverse limitazioni con il mondo Apple, a partire da come potremmo sfruttare il servizio su Safari“.

