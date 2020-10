Covid-19 Russia, nuove restrizioni: obblighi e divieti

Anche la Russia instaura nuove restrizioni per arginare l’emergenza Covid-19. Quali sono i vari obblighi e divieti del Paese

I contagi aumentano di ora in ora e di giorno in giorno in tutto il mondo. Anche la Russia, che è stata meno colpita dalla prima ondata, sta facendo i conti con troppi casi nell’arco di 24 ore. Ieri ci sono stati 17.347 (in Italia 17.012) nuovi contagi per un totale di 1.531.224 (in Italia 542.789).

Proprio come tanti altri Paesi del mondo, anche la Russia ha dovuto attuare un piano d’emergenza per arginare la diffusione del virus. Sebbene sembri mietere meno vittime, i contagi sono ancora troppi, pertanto ogni Paese sta adottando misure di sicurezza quanto più adatte alle proprie necessità. Spagna, Francia, Belgio ed Italia sono già corse ai ripari, anche la Russia ha dovuto fare i conti con la propria popolazione.

Covid-19 Russia, quali sono gli obblighi e i divieti per il Paese

Con effetto immediato, la Rospotrebnadzor (agenzia federale russa per i controlli sanitari) ha deciso per la chiusura di tutte le attività di ristorazione, compresi i bar, dalle ore 23 alle 6 del mattino. Una bella botta che potrebbe gravare sull’economia del Paese e di tutti i commercianti, non sono infatti escluse manifestazioni o proteste come quelle viste negli ultimi giorni in giro per il mondo.

Inoltre per tutto il Paese c’è l’obbligo di indossare la mascherina in luoghi in cui c’è maggior concentrazione di persone: ascensori, parcheggi, sui mezzi di trasporto pubblici e sui taxi. Le sanzioni, come si poteva immaginare, sono salatissime. Per ora sono soltanto queste le misure di sicurezza prese per arginare la diffusione del virus Covid-19, nell’attesa di capire queste prime restrizioni a cosa porteranno.