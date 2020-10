Covid-19, Lombardia: “Non ci sarà un secondo lockdown”

Emergenza Covid-19, con un comunicato ufficiale la Lombardia ha smentito ufficialmente le voci relative ad un possibile lockdown totale

I numeri relativi all’emergenza Covid-19 in Italia continuano ad essere molto preoccupanti. Il governo ha emanato da poco un nuovo Dpcm con regole ancor più stringenti, con l’obiettivo di rallentare una curva epidemiologica che rischia di diventare ingestibile. Tra le regioni più colpite della Penisola, continua ad esserci la Lombardia.

Oltre alle misure imposte dal governo, nel territorio lombardo è in vigore da qualche giorno anche il coprifuoco dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo. Nelle scorse ore, un quotidiano ha addirittura parlato di un possibile lockdown totale in valutazione da parte di Attilio Fontana e dagli organi competenti. A tal proposito, ci ha pensato la Lombardia stessa a smentire il tutto tramite un comunicato ufficiale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Abruzzo, corruzione sanitaria: 4 arresti, uno è un primario

Covid-19, Lombardia: “Smentiamo ipotesi lockdown totale”

Non ci sarà alcun lockdown totale, almeno per adesso. La Lombardia ha tenuto a smentire ufficialmente le voci che sono girate nelle scorse ore, che parlavano di una possibile chiusura nella regione già dai prossimi giorni. “La notizia pubblicata da un quotidiano e poi ripresa da altri organi di informazione è assolutamente falsa e infondata” si legge nel comunicato ufficiale: “Non capiamo il motivo per il quale gli organi di informazione si ostinino a seminare insicurezza e paura. Non ne abbiamo bisogno in questo periodo così delicato“.

Una presa di posizione netta da parte della regione Lombardia, che proseguirà sulla stessa linea decisa nei giorni scorsi. “Ma c’è un fatto che rende il tutto ancor più aggravante. Ieri pomeriggio, il quotidiano che ha lanciato la notizia ci ha poi chiesto una conferma della stessa” ha concluso il comunicato: “Nonostante noi l’avessimo già smentita più volte. Non c’è un lockdown totale tra le ipotesi“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Covid, lockdown a Natale: andrebbero in fumo 25 miliardi di spese